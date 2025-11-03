Iniciativa de limpieza y mantenimiento en escuelas de sabinas

SABINAS, COAH.- En la colonia Santo Domingo, la escuela primaria "Francisco Villa" fue sede de una nueva jornada del programa "Barrido Bravo", una iniciativa de limpieza y mejora escolar que busca fortalecer el entorno educativo mediante la participación comunitaria y el respaldo institucional.

La actividad forma parte de una estrategia conjunta entre el Gobierno del Estado de Coahuila, la Coordinación de Servicios Educativos en Sabinas, encabezada por María del Socorro Jiménez Benavides y el Club Bravitos de Corazón. El objetivo es brindar apoyo directo a las escuelas públicas mediante acciones de mantenimiento, limpieza y recuperación de espacios.

Durante la jornada, se realizaron labores de barrido, recolección de residuos, poda de áreas verdes y limpieza general, con la colaboración de personal educativo, padres de familia y voluntarios. El ambiente fue de entusiasmo y compromiso, reflejando el interés de la comunidad por mantener espacios dignos para el aprendizaje.

El programa "Barrido Bravo" ha sido bien recibido por docentes y directivos, quienes destacan su impacto positivo en la imagen y funcionalidad de los planteles. Además, se anunció que esta iniciativa continuará en otras escuelas del municipio, priorizando aquellas con mayores necesidades de intervención.

Con acciones como esta, se refuerza el vínculo entre instituciones educativas y sociedad civil, promoviendo valores de corresponsabilidad y cuidado del entorno escolar. La Coordinación de Servicios Educativos reiteró su compromiso de seguir impulsando proyectos que beneficien directamente a niñas, niños y jóvenes de Sabinas.