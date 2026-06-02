Restos óseos hallados en Pasta de Conchos: FGR investiga el caso

VILLA DE SAN JUAN DE SABINAS, COAH.- Tras el hallazgo de pequeños fragmentos de restos óseos humanos en la mina Pasta de Conchos, estos fueron enviados al Instituto Nacional de Medicina Genómica en la Ciudad de México para su respectivo análisis.

El descubrimiento ocurrió el miércoles de la semana pasada, cuando rescatistas que participan en las labores de búsqueda y recuperación visualizaron los restos, en una de las áreas siniestradas de la mina.

De inmediato, notificaron lo sucedido a personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y posteriormente a la Fiscalía General de la República (FGR), con el fin de activar los protocolos correspondientes.

El procedimiento incluyó la extracción cuidadosa de los fragmentos y su traslado a la instancia competente, donde se realizarán estudios especializados para determinar su origen y confirmar si corresponden a alguno de los mineros atrapados desde la tragedia ocurrida el 19 de febrero de 2006.

Hasta la fecha, se han recuperado 31 de los 63 trabajadores que quedaron sepultados en las entrañas de la tierra, mientras que las labores continúan en las áreas de la Lumbrera PCT-1 y PCT-2, además de las rampas, donde se espera localizar más evidencias que permitan avanzar en la recuperación.

Este martes se llevó a cabo la reunión catorcenal entre familiares y representantes del Mando Unificado, en la que se brindó información sobre los avances recientes y se reiteró el compromiso de mantener la búsqueda activa, con el objetivo de dar certeza y justicia a las familias que por más de dos décadas han esperado la recuperación de sus seres queridos.

Cabe señalar de los 31 mineros recuperados, faltan seis por identificar mediante los protocolos establecidos por parte de las autoridades federales quienes continúan cumpliendo con los compromisos establecidos para con los deudos, lo anterior, a fin de recuperar hasta el último minero atrapado en Pasta de Conchos.