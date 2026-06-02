Saltillo: mujer herida por arma de fuego en discusión familiar

SALTILLO, Coahuila. - Una mujer resultó herida por un disparo de arma de fuego presuntamente realizado por su expareja durante un altercado registrado este martes al mediodía en la colonia Universidad Pueblo, al oriente de Saltillo.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron alrededor de las 12:00 horas en un domicilio ubicado sobre la calle Antonio García Robles, donde la víctima, identificada como Nora Alicia Morín Perales, de 39 años, sostuvo una discusión con el hombre con quien mantenía una relación sentimental en el pasado y de quien se encuentra separada desde hace más de seis años.

La disputa se originó cuando presuntamente uno de los hijos de ambos pretendía permanecer más tiempo con su madre. En medio de la confrontación, el hombre presuntamente se molestó, tomó un arma de fuego y realizó un disparo que impactó a la mujer en el abdomen, todo ello frente a uno de sus hijos menores de edad.

Tras la agresión, familiares y personas cercanas auxiliaron a la víctima y la trasladaron por sus propios medios al Hospital General de Saltillo, donde recibió atención médica especializada. El reporte médico preliminar señala que presentó una herida de bala, con entrada del proyectil y sin salida.

Elementos de la Policía Municipal acudieron al sitio tras recibir el reporte de emergencia y lograron ubicar al presunto responsable, identificado únicamente como Aniceto, cuando intentaba retirarse del lugar, por lo que fue detenido.

Por su parte, personal de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado tomó conocimiento de los hechos tanto en el hospital como en el lugar de la agresión. Peritos especializados realizaron el levantamiento de indicios y abrieron una carpeta de investigación para determinar las circunstancias del caso y deslindar responsabilidades.

El estado de salud de la mujer fue reportado como delicado, mientras continúan las diligencias correspondientes por parte de las autoridades ministeriales.

Elementos de seguridad y personal de la Fiscalía General del Estado acudieron a la colonia Universidad Pueblo para realizar las primeras investigaciones tras el ataque armado.

La víctima fue trasladada por familiares al Hospital General de Saltillo, donde permanece bajo atención médica especializada debido a la lesión sufrida en el abdomen.