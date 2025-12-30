Vecinos de la colonia Dávila exigen pavimentación en Villa de Agujita

VILLA DE AGUJITA, COAH.- Vecinos de la colonia Dávila expresaron su inconformidad ante la falta de cumplimiento de las obras de pavimentación que la administración municipal había anunciado meses atrás. De acuerdo con los habitantes, las calles continúan en condiciones precarias, lo que afecta la movilidad y genera problemas de salud por el polvo que se levanta diariamente.

Los colonos señalaron que, durante las campañas y reuniones vecinales, se les aseguró que la pavimentación sería una prioridad para mejorar la calidad de vida en la zona. Sin embargo, hasta la fecha no se han iniciado los trabajos, lo que ha generado molestia y desconfianza hacia las autoridades locales.

Además de la incomodidad, los vecinos destacaron que las lluvias recientes han empeorado la situación, pues las calles de tierra se convierten en lodazales que dificultan el tránsito de vehículos y peatones. Madres de familia mencionaron que los niños llegan con los zapatos llenos de lodo a la escuela, mientras que los adultos mayores enfrentan riesgos al caminar por el terreno irregular.

Ante esta problemática, los habitantes de la colonia Dávila han comenzado a organizarse para exigir respuestas claras. Algunos plantean la posibilidad de realizar manifestaciones pacíficas frente a la presidencia municipal, mientras otros consideran acudir a instancias estatales para que se atienda su demanda.

Finalmente, los vecinos hicieron un llamado a las autoridades municipales para que cumplan con los compromisos adquiridos y se inicien cuanto antes las obras de pavimentación. "No pedimos lujos, solo calles dignas para vivir mejor", expresó uno de los residentes, reflejando el sentir general de la comunidad.