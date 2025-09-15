Los Frijolitos triunfan en concurso gastronómico Ponle al Ataúd

SABINAS, COAH.- El predio Los Frijolitos se llevó el primer lugar en el concurso gastronómico "Ponle al Ataúd", que se llevó a cabo dentro de los terrenos de la feria Expo Sabinas. Este evento tradicional forma parte de las Fiestas Grandes de Sabinas y contó con la participación de ocho equipos que compitieron con sus habilidades culinarias utilizando la técnica al ataúd.

Después de que los jueces realizaran un recorrido exhaustivo para calificar cada una de las preparaciones, se eligieron a los tres primeros lugares. El tercer lugar fue otorgado al equipo de Trinity Rail Sabinas, mientras que el segundo lugar correspondió al equipo Los Primos. Sin embargo, fue el predio Los Frijolitos quien se llevó el máximo galardón, ganando el concurso por primera vez.

El equipo ganador, integrado por Luis Leza Santoy y otros destacados miembros, expresó su alegría y la gratitud al lograr el primer lugar en este concurso tradicional. "Estamos muy contentos de haber ganado por primera vez el primer lugar en este concurso y agradecemos a los organizadores por su apoyo y dedicación", dijo Luis Leza Santoy en representación del equipo.

La competencia gastronómica "Ponle al Ataúd" es un evento destacado dentro de las Fiestas Grandes de Sabinas, y este año no fue la excepción. Los equipos participantes demostraron su creatividad y habilidad culinaria, y el predio Los Frijolitos se destacó por su deliciosa preparación. La victoria del predio Los Frijolitos es un reconocimiento a su esfuerzo y dedicación a la cocina tradicional.

El concurso "Ponle al Ataúd" es una oportunidad para que los equipos gastronómicos de Sabinas muestren su talento y creatividad, y para que los ciudadanos disfruten de la rica variedad culinaria de la región. La victoria del predio Los Frijolitos es un motivo de celebración para la comunidad y un incentivo para seguir promoviendo la gastronomía local.