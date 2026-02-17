Escuela Ramón Ortiz Villalobos abre preinscripciones en Sabinas

SABINAS, COAH.- La profesora Miroslava García Lomas, directora de la escuela primaria Ramón Ortiz Villalobos, invitó a los padres de familia a realizar el proceso de preinscripción de sus hijos para el próximo ciclo escolar.

"Contamos con un personal docente muy capacitado y estamos dispuestos a apoyar a los padres de familia en el proceso de preinscripción", dijo García Lomas. "Invitamos a todos los padres de familia a preinscribir a sus hijos, ya sea en nuestra escuela o en otra institución, ya que la educación es la base de todo ser humano".

La directora destacó que la escuela tiene un límite de 26 alumnos por grupo, por lo que es importante realizar la preinscripción a tiempo para asegurar un lugar. "No lo dejen al último, ya que algunas escuelas se van a cerrar por falta de alumnos", agregó.

García Lomas también mencionó que la escuela ofrece un ambiente propicio para el aprendizaje, donde los niños pueden desarrollar habilidades como la lectura, la escritura, la suma y la resta, y empezar su vida profesional y educativa.

"Estamos aquí para apoyar a los padres de familia y a los niños, así que no duden en venir a preinscribir a sus hijos", concluyó García Lomas. Finalmente, la entrevistada llamó a los padres de familia a no dejar las cosas para lo último, ya que pueden enfrentar diversa problemática, especialmente sobre el cupo de estudiantes en las aulas, lo cual puede llevar a buscar lugar en otras instituciones que pueden estar a mayor distancia.