Armando Robledo ofrece lotería en Sabinas: premios de 40 millones

SABINAS, COAH.- Durante más de 30 años, el expendio de Lotería Nacional ubicado en la calle Zaragoza en la zona centro de la ciudad, gracias a la suerte de sus clientes, se han repartido millones de pesos. Tan solo el año pasado fueron más de 700 mil pesos.

Actualmente el señor Armando Robledo Guevara es el único que cuenta con un expendio en físico en la región carbonífera, ya que el resto desaparecieron, dando paso a la era digital; sin embargo, el humilde local se niega a morir, ofreciendo además de billetes en físico, un dispositivo para boletos electrónicos.

"Se han sorteado aquí buenos premios, el año pasado fueron setecientos mil pesos", comentó Robledo Guevara. A lo largo de los años, ha habido premios de 30, 60, 120 y hasta 137 mil pesos, entre otros.

Robledo Guevara tiene muchos clientes, ya que además se da el tiempo de recorrer las calles para ofrecer "la suerte" a sus clientes en los comercios del primer cuadro de la ciudad donde es ampliamente conocido.

El entrevistado, fiel a su costumbre de vendedor, invitó a los ciudadanos a que adquieran sus billetes para este viernes 12 de diciembre, cuando se sorteará el premio de la Virgen de Guadalupe, con un total de 40 millones de pesos en tres series. El cachito vale 60 pesos.

Para Navidad, el 24 de diciembre, se sortearán cuatro series con un total de 200 millones de pesos en premios. Robledo Guevara se muestra emocionado por la posibilidad de que alguno de sus clientes se lleve a casa un premio grande.

Con muchas historias y anécdotas de clientes y amigos, Armando Robledo Guevara agradeció su preferencia y también, el apoyo que su familia le otorga en esta actividad que hace felices a muchas personas.