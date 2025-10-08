Abogado Advierte sobre Preocupante Aumento de Violencia Familiar

SABINAS, COAH.- David Eduardo Rodríguez Martínez, abogado litigante en la región, habló sobre el preocupante tema de la violencia familiar, destacando un aumento significativo en los casos que atiende, especialmente en modalidades económica, física y psicológica. Rodríguez Martínez señaló que, contrario a su experiencia previa donde predominaban procesos de divorcio, ahora enfrenta más asuntos relacionados con violencia intrafamiliar, reflejando un incremento en los índices debido a la desunión familiar.

"Antes yo tenía más procesos de divorcio, ahorita últimamente he tenido más asuntos de violencia familiar", comentó el abogado, subrayando que la mayoría de los casos involucran la obligación del padre de los menores de proporcionar pensión o manutención tras la separación de la pareja. Generalmente, la madre o víctima presenta la denuncia correspondiente en el Centro de Atención a la Mujer (CAM) o en el Ministerio Público especializado en violencia contra las mujeres, iniciándose así el proceso judicial.

Rodríguez Martínez estimó que alrededor del 80% de los casos que atiende están relacionados con violencia intrafamiliar, destacando un aumento en la agresividad de los incidentes. "Ahorita son más agresivos; antes eran verbal, empujones, y ahora incluso hay uso de armas blancas", advirtió, mencionando dos casos recientes donde se utilizaron armas blancas causando lesiones gravísimas, poniendo en riesgo la vida de las víctimas. Estos delitos suelen conllevar prisión preventiva justificada, y el Ministerio Público busca vincular a proceso a los responsables.

Respecto a uno de los casos que maneja, el abogado indicó que la víctima ya salió de gravedad del hospital y se encuentra en convalecencia en su domicilio. El responsable, ubicado fuera del estado de Coahuila, está actualmente bajo prisión preventiva justificada. Rodríguez Martínez explicó que, dependiendo de las pruebas, el Ministerio Público puede optar por un juicio abreviado o un proceso completo, aunque generalmente se dicta sentencia condenatoria.

El abogado resaltó la importancia del papel del Ministerio Público y los juzgadores en estos procesos, así como la decisión de la víctima de elegir un asesor jurídico público o particular. La violencia intrafamiliar, subrayó, es un problema creciente que refleja graves rupturas en la armonía familiar, requiriendo atención y acción decidida del sistema judicial para proteger a las víctimas y sancionar a los agresores.