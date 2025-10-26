Protección Civil y Bomberos garantizan seguridad en panteones ante riesgo de abejas

SABINAS, COAH.- Con motivo de las próximas celebraciones del Día de Muertos, personal de Protección Civil y Bomberos ha intensificado los recorridos en los distintos panteones, con el objetivo de detectar y retirar enjambres de abejas que pudieran representar un riesgo para los visitantes. Estas acciones buscan garantizar un entorno seguro para las familias que acuden a rendir homenaje a sus seres queridos.

Durante los operativos, se han localizado varios enjambres en árboles, estructuras y áreas cercanas a las tumbas. El personal especializado procedió a su retiro utilizando técnicas seguras y respetuosas con el medio ambiente, evitando así posibles incidentes durante las jornadas de visita que se esperan en los próximos días.

Se informó que estas labores se mantendrán de forma continua hasta concluir las festividades, ya que se prevé una alta afluencia de personas en los cementerios locales. Asimismo, se exhortó a la ciudadanía a reportar cualquier presencia de abejas o insectos que pudieran poner en peligro la integridad de los asistentes.

Además del control de enjambres, se están realizando trabajos de limpieza y mantenimiento como parte de un operativo integral de seguridad. Estas medidas buscan ofrecer condiciones óptimas para que las familias puedan realizar sus visitas con tranquilidad.

Protección Civil y Bomberos reiteró que la seguridad de los ciudadanos es una prioridad, y que se mantendrá alerta ante cualquier situación que requiera atención inmediata. Se invita a los visitantes a seguir las recomendaciones emitidas por las autoridades y a colaborar con el personal durante los recorridos.