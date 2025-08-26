Municipios se unen para prevenir riesgos sanitarios

El doctor Carlos Jiménez Villarreal, jefe de la Jurisdicción Sanitaria No. 3 en la Región Carbonífera, informó que se llevó a cabo una reunión de trabajo con representantes de los cinco municipios pertenecientes a esta jurisdicción, con el objetivo de fortalecer la coordinación institucional en materia de prevención y reducción de riesgos sanitarios en beneficio de la población.

Las áreas involucradas en esta jornada de capacitación fueron la Coordinación de Regulación y Fomento Sanitario, Epidemiología y Fomento a la Salud, quienes brindaron asesoría y orientación sobre los diferentes trámites que competen a los establecimientos bajo responsabilidad municipal, entre los que destacan:

Consultorios y dispensarios médicos

Comedores comunitarios

Asilos y albergues

Guarderías

Centros de atención a las adicciones

Ambulancias y unidades de traslado

El doctor Jiménez Villarreal reconoció la participación activa de los municipios, quienes con su compromiso reafirman el interés por garantizar la salud y el bienestar de las familias que representan.