Autoridades de Salud promueven prevención del cáncer de mama en Sabinas

SABINAS, COAH.- Con el objetivo de fortalecer la cultura de la prevención y el cuidado de la salud, personal de la Secretaría de Salud de Coahuila, a través de la Jurisdicción Sanitaria No. 3 y el Hospital Sabinas "Dr. Raúl Ramos González", llevarán a cabo la realización de la Primer conferencia "Contra el Cáncer de Mama".

El evento se llevará a cabo el próximo miércoles 16 de octubre, en punto de las 9:00 de la mañana en el Centro Cultural "Lilia Gilberto Montemayor".

El Doctor Francisco Iribarren Cárdenas, director del Centro de Salud con Hospital Sabinas, informó que esta actividad se organiza en coordinación con el Doctor Carlos Jiménez Villarreal, jefe de la Jurisdicción Sanitaria No. 3 en la Región Carbonífera.

Ambos especialistas destacaron la importancia de generar espacios informativos que promuevan el diagnóstico oportuno y la atención preventiva.

Durante la conferencia se abordarán temas fundamentales como las generalidades del cáncer de mama, la autoexploración como herramienta de detección temprana y la relevancia de acudir a revisiones médicas periódicas.

Asimismo, se dará a conocer la oferta de programas gratuitos de detección y atención disponibles en la Región Carbonífera.

La iniciativa busca sensibilizar a la población sobre los riesgos del cáncer de mama y fomentar hábitos de autocuidado que contribuyan a reducir su incidencia.

Los organizadores subrayaron que la información adecuada puede marcar la diferencia en la vida de muchas personas, especialmente cuando se trata de enfermedades prevenibles.

De esta manera, la invitación está abierta a toda la comunidad, especialmente a mujeres de todas las edades, quienes podrán acceder a información valiosa y orientación profesional.

Con este tipo de acciones, las autoridades sanitarias reafirman su compromiso con la salud pública y el bienestar de la población sabinense, destacó el galeno.