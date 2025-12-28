Quejas por fallos en la pista de hielo de Sabinas

SABINAS, COAH.- Un fallo en el mecanismo de operación de la pista de hielo instalada recientemente frente al Palacio Municipal ha impedido que el proceso de congelamiento se complete de manera adecuada, dejando visibles lagunas en la superficie. La atracción, que fue presentada como parte de las actividades decembrinas, enfrenta críticas por las deficiencias técnicas que afectan la experiencia de los visitantes.

Desde su instalación, el proyecto -con un costo de un millón de pesos- presentó retrasos significativos. La apertura se pospuso dos semanas y, aun en el día de inauguración, la pista mostraba irregularidades: desniveles, grietas y un espesor de hielo insuficiente. Estos detalles generaron preocupación entre los asistentes, quienes esperaban una superficie uniforme y segura para patinar.

A tres días de su puesta en marcha, los problemas persisten sin que se hayan realizado las correcciones necesarias. Los usuarios señalan que las fallas no solo afectan la calidad del servicio, sino que también representan un riesgo para quienes utilizan la pista. La falta de mantenimiento oportuno ha incrementado las quejas en redes sociales y en medios locales.

La situación ha puesto en entredicho la supervisión de la administración municipal, que hasta el momento no ha exigido a la empresa contratada el cumplimiento de los estándares de calidad acordados. La ausencia de acciones correctivas refleja, según ciudadanos, un desinterés por garantizar que el servicio corresponda al monto invertido y a las expectativas de la comunidad.

Habitantes de Sabinas consideran que la pista de hielo, más allá de ser un atractivo recreativo, debía convertirse en un símbolo de convivencia y celebración navideña. Sin embargo, los fallos técnicos y la falta de respuesta oficial han opacado el entusiasmo inicial, dejando en duda la viabilidad de la atracción y la transparencia en el manejo de recursos públicos.