Programa 'Dejando Huella' ofrece zapatos de piel a precio accesible en Sabinas

El diputado federal Theodoros Kalionchis de la Fuente presentó su programa 'Dejando Huella' en Sabinas, Coahuila, con el objetivo de ofrecer calzado escolar de alta calidad a un precio accesible para las familias de la región. El programa ofrece zapatos de piel de León, Guanajuato, a un costo único de 130 pesos, lo que representa un subsidio significativo para las familias.

Kalionchis de la Fuente explicó que el programa es parte de su compromiso de campaña de no afectar los bolsillos de los ciudadanos. 'Dije que iba a hacer propuestas que no les afectaran los bolsillos a los ciudadanos y lo estamos cumpliendo', afirmó. El diputado federal destacó que el calzado que se ofrece es de buena calidad y adecuado para el clima de la región.

El programa 'Dejando Huella' ha tenido gran aceptación en la región, con más de mil pares de zapatos distribuidos en Monclova y otros municipios. En Sabinas, el programa estará disponible hoy de 9:30 am a 1:30 pm en la sede del Partido Acción Nacional.

El diputado federal destacó que el objetivo del programa es apoyar a las familias de la región y brindarles acceso a calzado de calidad a un precio accesible. 'Estamos comprometidos con la gente y vamos a seguir trabajando para brindar beneficios a las familias de nuestro distrito', afirmó.

El programa ha tenido gran aceptación en la región y se espera que beneficie a muchas familias en el regreso a clases que está cada vez más cerca el próximo 1 de septiembre.