Presidente del Colegio de Abogados destaca impacto del programa de Gobierno en testamentos

SABINAS, COAH.- El licenciado Rafael Catarino Marín Daniel, presidente del Colegio de Abogados de la Región Carbonífera, destacó que el mes de septiembre registra un incremento de hasta un 40 % en las solicitudes de testamento. Según Marín Daniel, este aumento se debe en gran medida al programa implementado por el Gobierno del Estado, que ofrece facilidades y costos accesibles para la realización de testamentos.

El presidente del Colegio de Abogados señaló que los costos reducidos, que pueden llegar a ser de hasta mil doscientos pesos o incluso gratuitos en algunos casos, han sido un factor clave para que más personas acudan a realizar su testamento. "Definitivamente, el programa del Gobierno del Estado es algo extraordinario y novedoso", dijo.

Marín Daniel destacó que, como notario y presidente del Colegio de Notarios de la Región Carbonífera, su gremio trabaja con gusto y disposición para apoyar al Gobierno en la implementación de estos programas. "Estamos comprometidos con ayudar al Gobierno para que estos programas sigan multiplicándose", agregó.

A pesar del incremento en las solicitudes de testamento en septiembre, Marín Daniel lamentó que todavía no exista una cultura generalizada de realizar testamentos entre la población el resto de los meses del año; sin embargo, reconoció que el programa del Gobierno ha sido un paso importante en la dirección correcta.

Finalmente, el programa del Gobierno del Estado ha sido un éxito en la región carbonífera, al aumentar la accesibilidad y la afluencia de personas que desean realizar su testamento. El Colegio de Abogados y Notarios continuará trabajando para apoyar y promover estos programas que benefician a la comunidad.