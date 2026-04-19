Protección Civil Coahuila anuncia simulacro nacional 2026 para el 6 de mayo

NUEVA ROSITA, COAH.- El coordinador de Protección Civil en San Juan de Sabinas, Federico Méndez Pacheco, confirmó la realización del primer Simulacro Nacional de 2026, programado para el martes 6 de mayo a las 11:00 de la mañana. El ejercicio se llevará a cabo de forma simultánea en los 32 estados del país y en los 38 municipios de Coahuila.

Méndez Pacheco explicó que a esa hora sonará un alertamiento en todos los teléfonos móviles, indicando el inicio del simulacro. "Aunque las personas sabemos que este tipo de aparatos los traemos la mayoría por necesidad, por cuestiones personales o de trabajo, todos a la vez van a sonar a las 11 de la mañana", precisó. El aviso es una indicación de la Coordinación Nacional de Protección Civil para iniciar los ejercicios prácticos en cada municipio.

El funcionario señaló que, hasta esta fecha, hay cinco responsables de inmuebles invitados en San Juan de Sabinas y tres confirmados para participar. Indicó que en el municipio se sumarán instituciones médicas, educativas y la subdelegación del Seguro Social. "Es importante la valoración en cada ejercicio histórico práctico ese día", comentó.

El simulacro tiene como propósito que la población esté preparada para cualquier contingencia. Méndez Pacheco recordó que la Coordinación Nacional, a cargo de Laura Velázquez Alzúa, realiza dos simulacros nacionales por año desde hace tres años: el primero en mayo y el segundo en septiembre. En esta ocasión tocó el 6 de mayo.

Todas las unidades de Protección Civil y presidencias municipales del país fueron notificadas para participar en el ejercicio. El coordinador municipal pidió a los ciudadanos estar atentos al alertamiento que sonará en sus teléfonos móviles a las 11:00 horas, ya que marcará el inicio de las actividades del simulacro en los inmuebles donde se efectúe.