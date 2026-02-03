Protección Civil captura tlacuache en vivienda de Sabinas

SABINAS, COAH.- José Dávila Paulín, titular de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas en la Región Carbonífera, recomendó a la población reportar la presencia de fauna silvestre como los tlacuaches, que reiteró son inofensivos a pesar de su aspecto. El funcionario llamó a no maltratarlos y a solicitar la intervención de personal especializado de Bomberos o Protección Civil para su captura y posterior liberación en su hábitat natural.

En este contexto, elementos de Bomberos y Protección Civil atendieron un reporte ciudadano sobre la presencia de un tlacuache dentro de una vivienda ubicada en la calle Manuel Acuña, en la colonia Reynera. El aviso fue realizado por la ciudadana Abril Ríos. Al arribar al lugar, los elementos localizaron al ejemplar en el patio de un domicilio vecino. De inmediato procedieron a su captura de manera segura, evitando cualquier riesgo para las personas y asegurando el bienestar del animal durante la maniobra.

Posteriormente, el tlacuache fue trasladado y liberado en una zona despoblada, conforme a los protocolos establecidos para la protección de fauna silvestre. El servicio concluyó sin incidencias.

Dávila Paulín subrayó que los tlacuaches cumplen funciones ecológicas relevantes y que su presencia es un indicador de equilibrio ambiental en la región. Por ello, insistió en que la ciudadanía debe actuar con responsabilidad y respeto hacia estas especies.

Finalmente, las autoridades reiteraron que la colaboración ciudadana es fundamental para preservar la fauna local y mantener el equilibrio ambiental en la Región Carbonífera. El respeto hacia los tlacuaches y otras especies contribuye a fortalecer la conciencia ecológica y a consolidar una convivencia responsable entre la comunidad y la vida silvestre.