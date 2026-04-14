Saltillo fortalece seguridad vial con trabajos de delimitación en bulevar Emilio Arizpe

SALTILLO, COAHUILA.- Con el objetivo de fortalecer la seguridad de peatones y automovilistas, el Gobierno Municipal, encabezado por el alcalde Javier Díaz González, llevó a cabo trabajos de delimitación de carriles con la aplicación de pintura blanca y amarilla sobre el bulevar Emilio Arizpe de la Maza, al sur de Saltillo.

"Estas acciones forman parte de la estrategia integral para mejorar la movilidad urbana y reducir riesgos de accidentes en una de las vialidades con mayor flujo vehicular, tanto de habitantes como de visitantes", expresó el alcalde Javier Díaz.

Acciones de la autoridad

Los trabajos realizados entre la calle Paseo de las Flores y el bulevar Antonio Cárdenas, a la altura de la Hacienda El Mimbre, consistieron en la señalización de los carriles con pintura de alta durabilidad en color blanco para la división de carriles y amarillo para delimitar los cordones cuneta, a fin de mejorar la visibilidad, sobre todo durante la noche.

Asimismo, se informó que estas labores se llevan a cabo en distintos puntos estratégicos de Saltillo, como parte del compromiso de la actual administración de ofrecer infraestructura urbana de calidad y condiciones óptimas para la movilidad.

Limpieza y embellecimiento

De manera simultánea, personal de "Aquí Andamos" atendió con acciones de limpieza integral, retiro de basura y desechos orgánicos el canal pluvial que corre paralelo a la calle Magisterio, entre las calles David Berlanga y Paseo de la Reforma, a la altura de la Ciudad Deportiva "Francisco I. Madero".

Para ofrecer una mejor ciudad para habitantes y visitantes, el Ayuntamiento de Saltillo continúa con los trabajos del programa de Embellecimiento de Fachadas en hogares y comercios de la calle Miguel Hidalgo, en el tramo entre las calles Félix U. Gómez y Miguel Ramos Arizpe, del Centro Histórico de la capital de Coahuila.

El edil Javier Díaz recordó a la ciudadanía el número del Chatbot "Saltillo Fácil", al 844-160-08-08, con el que se puede reportar cualquier servicio público municipal para su atención.