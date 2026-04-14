Realizan Campaña de Esterilización en Saltillo

SALTILLO, COAHUILA.- Con el compromiso de fomentar el cuidado responsable de las mascotas y contribuir a la salud pública, el Gobierno Municipal de Saltillo, encabezado por el alcalde Javier Díaz González, llevó a cabo la Campaña de Esterilización de Seres Sintientes en las instalaciones del Biblioparque Norte.

En coordinación con el Gobierno de Coahuila y asociaciones civiles como Dignidad Animal A. C., durante esta jornada, además de realizar más de 50 procedimientos de esterilización de animales de compañía, se brindaron servicios complementarios como la aplicación de vacunas y baños antigarrapatas, con el objetivo de proteger la salud de los seres sintientes y prevenir enfermedades que también pueden afectar a la población.

El alcalde Javier Díaz González destacó la importancia de este tipo de campañas, al señalar que la esterilización es una medida fundamental para el control de la población animal, así como para evitar el abandono y mejorar la calidad de vida de estos seres sintientes en el municipio.

"Con estas acciones promovemos una cultura de respeto y responsabilidad hacia los seres sintientes, al tiempo que contribuimos a mantener entornos más saludables para la comunidad e impulsamos su adopción entre las familias saltillenses", expresó.

La campaña tuvo una importante respuesta por parte de la población, quienes acudieron con sus animales de compañía para aprovechar los servicios gratuitos como la vacunación y la desparasitación, así como la esterilización a bajo costo, con lo que se reafirma el interés de las y los saltillenses por el bienestar animal.

Emmanuel Olache Valdés, director de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, resaltó que este mismo programa se ofrecerá este domingo en la Ruta Recreativa, con la presencia de los quirófanos móviles, así como personal que administra vacunas y desparasitantes.

El Gobierno Municipal reiteró que continúa con el impulso a este tipo de iniciativas en distintos sectores de la ciudad, en las que se acercan servicios veterinarios a la población y se fortalece la conciencia sobre el cuidado integral de los seres sintientes.

Asimismo, recordó que la gente interesada en esterilizar, desparasitar o vacunar a sus animales de compañía puede acudir a las próximas jornadas de esterilización en las diferentes colonias de la ciudad, así como en el Centro de Bienestar Animal, ubicado en la carretera Saltillo-Torreón, o en el Parque Urdiñola.