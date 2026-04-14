Alcalde Javier Díaz inicia rehabilitación de calles en Oceanía Bulevares

SALTILLO, COAHUILA.- En respuesta a peticiones ciudadanas, el alcalde Javier Díaz González puso en marcha trabajos de rehabilitación de varias calles en el fraccionamiento Oceanía Bulevares, proyecto que forma parte de las obras sociales que son posibles con el apoyo del gobernador Manolo Jiménez Salinas.

Además, Díaz González anunció la ampliación del Centro Comunitario Oceanía y dijo que también contará con un espacio DIF para la atención médica y psicológica por parte de este organismo que preside Luly López Naranjo.

"Agradecemos el trabajo en equipo que se hace con el gobernador Manolo Jiménez Salinas y también el apoyo que recibimos por parte de la ciudadanía, quien nos hace estas peticiones de obra que cumplimos para mejorar la calidad de vida de la población", comentó el alcalde.

Javier Díaz aseguró que así seguirá el trabajo coordinado el resto de su administración, ya que es la forma en que se obtienen mejores resultados y se beneficia a más saltillenses.

La diputada presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado, Luz Elena Morales Núñez, reconoció el trabajo que desempeña el alcalde Javier Díaz en todos los sectores de la ciudad, así como la labor social que realiza Luly López Naranjo al frente del DIF municipal.

"Así como ahora está aquí en Oceanía, el alcalde Javier Díaz está en todos los sectores de la ciudad con un gobierno cercano a la gente, atendiendo sus peticiones y dando resultados", comentó la legisladora.

El director de Infraestructura y Obra Pública del municipio, Antonio Nerio Maltos, dijo que en el recarpeteo de calles del fraccionamiento Oceanía se invertirán poco más de 5 millones de pesos.

Detalló que la obra contempla todo el bulevar Oceanía, es decir, entre las calles Ceylán y Martinica; la calle Martinica, entre bulevar Oceanía y Luzón; y Luzón, entre Martinica y el bulevar José María Rodríguez.

En representación de quienes habitan el fraccionamiento Oceanía Bulevares y sectores aledaños, la señora Sonia Herrera agradeció al alcalde Javier Díaz por atender esta petición.

"Ya les hacía falta una manita a estas calles, por eso le agradecemos de corazón que nos visite y que de una vez traiga la maquinaria para esta obra que va a mejorar nuestro entorno, nuestro ánimo y movilidad", apuntó la señora Herrera.

En el evento también estuvieron Eduardo Morelos Jiménez, Mario Mata Quintero y Amal Esper Serur, quienes son integrantes del Cabildo local; titulares de dependencias municipales, miembros del Comité Pro Obra, así como vecinas y vecinos de ese sector.