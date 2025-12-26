Clausura de plaza comercial en Sabinas deja sin empleo a 60 trabajadores

SABINAS, COAH.- La administración municipal ordenó la clausura de los trabajos de construcción de una plaza comercial ubicada en la esquina de bulevar Paseo de los Leones y Manuel Rodríguez, medida que dejó sin empleo a 60 trabajadores. Los sellos de clausura fueron colocados por la coordinación de Protección Civil durante la madrugada del jueves 25 de diciembre, situación que fue notificada al empresario responsable de la obra, Antonio Flores Guerra.

El empresario y diputado Tony Flores reaccionó a través de sus redes sociales, responsabilizando directamente al alcalde José Feliciano Díaz Iribarren de afectar tanto la obra como a los trabajadores. Según Flores Guerra, desde hace tres meses el municipio se ha negado a renovar el permiso de construcción, el cual venció el pasado 24 de diciembre, pese a las solicitudes formales presentadas por la representante de la empresa.

Flores Guerra calificó la negativa como un acto de revanchismo político, derivado de su postura crítica en el Congreso respecto al accidente en el pozo minero El Pinabete. En sus declaraciones, reiteró que el alcalde fue señalado como responsable de las muertes de los mineros, hecho que -aseguró- es conocido por las familias afectadas y por la comunidad en general.

"Estas familias que hoy se quedan sin sustento no tienen la culpa de lo ocurrido en la mina El Pinabete. No te desquites con ellos porque no tienen la culpa", expresó el empresario en un mensaje dirigido al alcalde, subrayando que la clausura de la obra representa un golpe directo a los trabajadores y sus familias.

Alrededor del mediodía, Flores Guerra y más de 60 trabajadores se manifestaron en el Palacio Municipal para exigir una audiencia con el alcalde. Sin embargo, no fue posible debido a que tanto el edil como las dependencias municipales se encontraban de vacaciones. Ante ello, el empresario advirtió que su personal permanecerá de guardia día y noche hasta que el alcalde dé la cara y se presente en el lugar.