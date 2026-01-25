Iván Lozano Sánchez presenta protocolo escolar para días fríos en Coahuila

SABINAS, COAH.- El subsecretario de educación básica en Coahuila, Iván Lozano Sánchez, informó sobre el protocolo a seguir en días fríos para que los padres de familia decidan si envían o no a sus hijos a la escuela. Según Lozano Sánchez, el protocolo varía según el nivel educativo.

Para los alumnos de educación especial y preescolar, se justifican las ausencias cuando la temperatura esté a cero grados. En primaria, se justifican las faltas si la temperatura es un grado menos de la hora de entrada, y en secundaria, es menos dos grados. Sin embargo, la decisión final siempre recae en los padres de familia, quienes son responsables de la salud de sus hijos.

Lozano Sánchez enfatizó que los maestros están listos para recibir a los alumnos, independientemente de la temperatura. "Los maestros están listos en la escuela para recibir a los alumnos, así sea uno, dos, diez alumnos que lleguen a la escuela", dijo.

El subsecretario de educación básica también destacó que las instituciones educativas están abiertas y que se trabajará con los alumnos que asistan, con actividades de repaso y otras tareas. Sin embargo, en casos extremos, se tomarán medidas adicionales para garantizar la seguridad de los alumnos.

Lozano Sánchez agradeció el compromiso de los maestros y los padres de familia para garantizar la educación de los alumnos, a pesar de las condiciones climáticas adversas. "Agradecemos siempre el compromiso de nuestros maestros y de los padres de familia", dijo.