Éxito del programa Septiembre Mes del Testamento en Coahuila

SABINAS, COAH.- El presidente del Colegio de Notarios Públicos de la Región Carbonífera, Rafael Catarino Marines Daniel, informó que el programa "Septiembre, Mes del Testamento" fue un éxito en la región. Según sus cálculos, se elaboraron alrededor de 200 testamentos en la región, gracias a la participación de los 12 notarios que componen el distrito notarial.

El programa contó con el apoyo del gobierno del estado de Coahuila, que ofreció testamentos gratuitos a través de la tarjeta "Mera Mera y Mejora Coahuila". Esto permitió que muchas personas se beneficiaran de este servicio y elaboraran su testamento, lo que les dará certeza jurídica sobre sus bienes y evitará conflictos familiares en el futuro.

Marines Daniel destacó que la falta de un testamento puede generar conflictos y divisiones en la familia, ya que los bienes quedan intestados y no hay una designación clara de quien los heredará. Por eso, es importante que las personas elaboren su testamento para asegurarse de que sus bienes pasen a quien ellos desean.

"El gobierno del estado ha sido muy generoso al apoyar este tipo de programas, y los notarios han estado dispuestos a contribuir y a seguir contribuyendo con la cultura del testamento. Es importante destacar que hacer un testamento no significa que la persona vaya a morir pronto, sino que es una forma de asegurarse de que sus bienes estén protegidos y sean distribuidos según sus deseos" reiteró el Notario.

En resumen, el programa "Septiembre, Mes del Testamento" fue un éxito en la región carbonífera, gracias al apoyo del gobierno del estado y la participación de los notarios. Es importante que las personas sigan elaborando su testamento para asegurarse de que sus bienes estén protegidos y sean distribuidos según sus deseos.