Ramiro Flores Morales impulsa la creatividad de jóvenes con concurso de mural en Coahuila

SABINAS, COAH.- El coordinador de cultura en la región carbonífera, Ramiro Flores Morales, anunció un concurso de mural para jóvenes en el que el tema es "Vivir sin Drogas, Vivir sin Violencia". El concurso busca promover la creatividad y la conciencia sobre la importancia de una vida saludable y libre de violencia.

Los participantes deben crear un mural en una hoja de papel con dimensiones específicas y enviar una foto de su obra a la página del gobierno de Coahuila. El plazo para enviar las obras es hasta el 17 del mes en curso. Los seleccionados en cada región recibirán un premio económico de 10 mil pesos y tendrán la oportunidad de pintar su mural en un lugar designado.

Flores Morales destacó que el objetivo del concurso es canalizar la energía y la creatividad de los jóvenes de manera positiva y alejarlos de la drogadicción, la violencia y las malas compañías. "Es importante que los jóvenes tengan oportunidades para expresarse y desarrollar sus talentos de manera saludable", dijo.

El concurso es una oportunidad para que los jóvenes de la región carbonífera muestren su talento y creatividad, y al mismo tiempo, reflexionen sobre la importancia de una vida libre de drogas y violencia. La convocatoria está abierta a todos los interesados y se espera que sea un éxito en la región.

Los interesados pueden acudir a los municipios, al DIF municipal o a las coordinaciones de cultura para obtener más información sobre el concurso y la convocatoria.