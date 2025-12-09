Transporte gratuito en Nueva Rosita facilitará acceso a la justicia, asegura Ramón Escobedo

Nueva Rosita Coah.- El abogado Ramón Escobedo Bernal anunció que será en 2026 cuando entre en operación un servicio de transporte gratuito destinado a las personas que necesiten acudir al juzgado laboral y civil en Nueva Rosita. La iniciativa busca atender una de las principales demandas de los habitantes de la región carbonífera, quienes enfrentan dificultades para trasladarse hasta el centro de justicia.

Escobedo Bernal reconoció que la falta de transporte público adecuado ha sido un obstáculo constante para quienes deben atender procesos legales, especialmente aquellos que no cuentan con vehículo propio. Esta situación, explicó, provoca que muchos ciudadanos desistan de continuar con sus trámites, ya que el costo y el tiempo invertido en llegar al juzgado resultan inalcanzables para familias que atraviesan problemas económicos derivados de conflictos laborales.

El abogado subrayó que esta carencia de movilidad no solo afecta la economía de los involucrados, sino también su acceso a la justicia, pues limita la posibilidad de defender sus derechos en condiciones equitativas. "Es un problema que se repite constantemente y que genera desventajas para quienes más necesitan apoyo", señaló.

Para dar respuesta a esta problemática, Escobedo Bernal informó que actualmente se encuentra en proceso de acondicionar un camión que recientemente importó de los Estados Unidos. Dicho vehículo será adaptado para ofrecer un servicio seguro y gratuito, con horarios que permitan a los usuarios acudir puntualmente a sus audiencias y regresar sin contratiempos.

Aunque la fecha exacta de inicio aún está por definirse, el abogado aseguró que el transporte comenzará a funcionar en 2026. Con ello, se espera que decenas de personas de Sabinas y comunidades cercanas puedan acceder de manera más justa y eficiente al sistema judicial, eliminando una de las barreras más significativas que enfrentan en la actualidad.