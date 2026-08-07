Sabinas abre bolsa de trabajo para 100 auxiliares de policía

SABINAS, COAH.- La delegación de Seguridad Pública en el municipio de Sabinas abrió la bolsa de trabajo para reclutar 100 auxiliares de policía que participarán en las acciones de seguridad durante Feriexpo Sabinas 2026 y la Gran Cabalgata, en su edición número 37.

La delegada de Seguridad Pública, licenciada Judith Olivares Gómez, informó que requieren 40 auxiliares para apoyar en el trayecto de la cabalgata y otras 60 personas que colaborarán en las labores de seguridad durante los días de feria. Olivares Gómez señaló que actualmente los interesados pueden entregar su documentación en las instalaciones de Seguridad Pública Municipal, donde se llevará a cabo el proceso de reclutamiento.

Entre los principales requisitos se encuentra no contar con antecedentes penales y, de preferencia, haber participado anteriormente como auxiliar en estos eventos. La convocatoria está dirigida tanto a hombres como a mujeres. Sin embargo, precisó que existe mayor interés en reclutar personal masculino, debido a que actualmente la corporación cuenta con una mayor cantidad de mujeres policías en la demarcación municipal.

Los seleccionados recibirán un sueldo diario durante los 10 días de trabajo y, para quienes participen en la cabalgata, también se contempla sueldo y alimentación.