Cuatro años de la tragedia en la mina El Pinabete: un recuerdo doloroso en Sabinas

SABINAS, COAH.- Este 3 de agosto se cumplen cuatro años de la tragedia registrada en la mina El Pinabete, donde una inundación dejó atrapados a 10 trabajadores, hecho que marcó a las familias de la Región Carbonífera con dolor e incertidumbre.

Entre los mineros fallecidos se encuentra Jorge Luis Martínez Valdez, a quien su familia recuerda con cariño en esta fecha, al igual que a los demás trabajadores que perdieron la vida en el accidente ocurrido el 3 de agosto de 2022.

De acuerdo con los registros del caso, en el complejo minero laboraban 15 trabajadores al momento de la inundación; cinco lograron salir con vida, mientras que 10 más quedaron atrapados en el interior de la mina.

Las labores de búsqueda y recuperación concluyeron en febrero de 2025, luego de que fueran recuperados los restos de los 10 mineros. El último cuerpo fue localizado 918 días después del accidente y recuperado tras más de 926 días de trabajo conjunto entre la Coordinación Nacional de Protección Civil y la Comisión Federal de Electricidad.

Los trabajadores fallecidos fueron Hugo Tijerina Amaya, Jorge Luis Martínez Valdez, Jaime Montelongo Pérez, José Rogelio Moreno Morales, José Rogelio Moreno Leija, Sergio Gabriel Cruz Galván, Margarito Rodríguez Palomares, Mario Alberto Cabriales Uresti, José Luis Mireles y Ramiro Torres Rodríguez.

A cuatro años de la tragedia, familiares y habitantes de la Región Carbonífera mantienen vivo el recuerdo de los mineros, cuya pérdida permanece como uno de los episodios más dolorosos para la comunidad minera de Coahuila.