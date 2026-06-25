Aseguran que a mineros de Pasta de Conchos los abandonaron con vida

VILLA DE SAN JUAN DE SABINAS, COAH.- Integrantes del Partido Comunista, encabezados por Fernando Acosta, miembro de la dirección colectiva, aseguraron que la recuperación de 35 de los 63 mineros atrapados en la mina Pasta de Conchos desde la tragedia ocurrida el 19 de febrero de 2006, demuestra que, los trabajadores fueron abandonados con vida.

Sostuvieron que el hallazgo de cuerpos casi completos contradice la versión difundida tras la tragedia.

La organización califica el caso como un "homicidio industrial" y responsabiliza a Germán Larrea, de Industrial Minera México, por los hechos ocurridos en la mina ubicada en la Región Carbonífera de Coahuila.

En un mensaje difundido en redes sociales, señalaron que continúan las labores de rescate de los 63 mineros en la mina 8 de Pasta de Conchos, a cargo de la Comisión Federal de Electricidad.

Agregaron que este día fueron recuperados los restos del minero número 35, los cuales serán analizados para determinar su identidad y posteriormente entregados a sus familiares.

El Partido Comunista afirmó que este avance confirma y avala la decisión que, hace algunos años, tomaron las viudas y familiares de las víctimas, junto con el Sindicato Minero, el Partido de los Comunistas y la Juventud Comunista de México, de realizar un rescate independiente durante más de año y medio, el cual fue desalojado y saboteado por la empresa.

También recuerdan que, al quinto día de la tragedia, Industrial Minera México y autoridades de la STPS suspendieron las labores de rescate al argumentar que una explosión de gas metano había provocado un incendio superior a mil 200 grados centígrados, por lo que declararon muertos a los trabajadores y sostuvieron que era imposible recuperar sus restos.

De acuerdo con la organización, la recuperación de 35 mineros desmiente esa explicación. Además, reiteran la acusación de que Germán Larrea incurrió en un "homicidio industrial" y afirman que el gremio minero continúa enfrentando condiciones de inseguridad laboral para operar en las minas de la Región Carbonífera de Coahuila.