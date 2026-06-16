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Coahuila

Recuperan minero número 33 en Pasta de Conchos

El cuerpo del minero número 33 fue recuperado en un acto solemne, tras 20 años de espera por justicia.

Por Teresa Muñoz - 16 junio, 2026 - 07:44 p.m.
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      VILLA DE SAN JUAN DE SABINAS, COAH.- La noche de este martes fue recuperado el cuerpo del minero número 33 en la mina Pasta de Conchos, a 20 años de la tragedia que cobró la vida de 65 trabajadores el 19 de febrero de 2006.

      Deudos y viudas se desplazaron hace unos momentos al área de rampas para atestiguar la extracción del cuerpo, en un acto cargado de solemnidad y dos décadas de espera por justicia y rescate.

      El hallazgo de los restos se realizó el pasado fin de semana durante los trabajos de excavación, sin embargo, fue hasta este martes cuando, en presencia de la Fiscalía General de la República, decidieron extraerlo del complejo.

      Los restos serán enviados al Servicio Médico Forense donde se realizarán los estudios periciales para su identificación oficial y posterior entrega a los familiares, conforme al protocolo establecido.

       

      Con esta recuperación, suman 33 los cuerpos localizados en el interior de la mina desde que se reactivaron las labores de rescate. Aún permanecen 30 mineros bajo tierra, por lo que las operaciones continuarán hasta cumplir el compromiso con las familias.

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