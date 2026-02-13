Contactanos
Regalos accesibles para el Día del Amor y la Amistad en Sabinas

La tienda de Ortiz, ubicada frente a la presidencia municipal, espera gran afluencia este 14 de febrero.

Por Carlos Macias - 13 febrero, 2026 - 07:50 p.m.
      SABINAS, COAH.- El comerciante Edgar Ortiz Duque, de la ciudad de Sabinas, Coahuila, se prepara para celebrar el Día del Amor y la Amistad con una variedad de regalos y detalles para todos los gustos. Ortiz, quien tiene años de experiencia en el comercio, asegura que este año no será la excepción.

      "Tenemos muchos detalles y regalos para que nadie se quede sin festejar este 14 de febrero", dijo Ortiz. Entre los productos que ofrece se encuentran chocolates, bombones, flores, rosas y prendas de vestir, todos a precios accesibles, desde 10 pesos.

       

      Ortiz destacó que los detalles más solicitados son los que contienen chocolates y bombones, como brochetas y tazas rellenas. "La gente busca algo especial para demostrar su afecto, y nosotros tenemos lo que necesitan", agregó.

       

      La tienda de Ortiz se encuentra ubicada frente a la presidencia municipal, un lugar tradicional para los comerciantes de Sabinas. Este año, esperan una gran afluencia de personas que buscan regalos y detalles para celebrar el Día del Amor y la Amistad.

       

      "Los invitamos a todos a venir a visitarnos y a disfrutar de nuestra variedad de productos", dijo Ortiz. "Queremos que todos se sientan especiales y que encuentren el regalo perfecto para demostrar su amor y amistad".

