Regidora Adelaida Valdez vuelve a Morena tras incumplimientos en Sabinas

SABINAS, COAH.- "Hubo compromisos incumplidos por el alcalde José Feliciano Díaz Irivar, y esa fue la razón para salir del Partido Verde", afirmó la regidora Adelaida Valdez Vanegas, quien confirmó que ella y Araceli Ibarra Ponce renunciaron a la bancada. Valdez Vanegas añadió que regresa a Morena: "Creí que era con Morena, luego nos cambiamos al Verde y ahora vuelvo; aquí es donde debe de ser".

Valdez Vanegas explicó que se identifica con la Cuarta Transformación y que el grupo local vivió un cambio de siglas —"nos quitaron Morena y nos quedamos con el Verde"— que ahora revierte. Reprochó que, pese a los votos que aportó, no se le tomó en cuenta cuando lo necesitó, lo que terminó por distanciarla.

Cuestionada por su trabajo pendiente desde la llegada de la administración de José Feliciano Díaz Iribarren, sostuvo que ha sacado adelante proyectos importantes con respaldo ciudadano. Dijo que la gente la sigue y la procura, y que cumplir esas causas le permite "determinar lo que uno vale", con apoyo de la comunidad.

Valdez Vanegas aclaró que continuará como regidora de Morena y que su postura en Cabildo será la misma: trabajar por la ciudadanía. Mientras Ibarra Ponce también deja el Verde, Valdez Vanegas se suma a Morena y garantiza mantener su línea personal en votaciones.

Sobre alianzas en el Cabildo, indicó que la regidora Elizabeth Fernández, pertenece al PT. "Ella es del PT", precisó, al mencionar coincidencias de agenda con opositoras al Verde, cada una desde su partido.

La edil concluyó que seguirá trabajando para que "las cosas sean mejores" en Sabinas. Atribuyó la ruptura con el Verde a promesas no cumplidas por el alcalde Díaz Irivar y ratificó su compromiso con causas ciudadanas tras el cambio de bancada.