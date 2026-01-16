Registro civil en Sabinas: 156 nacimientos y un matrimonio igualitario en 2025

SABINAS, COAH.- Martín Alberto Bermea Zermeño, titular de la Oficialía del Registro Civil No.5, informó que el año 2025 cerró con un total de 156 registros de nacimiento, 86 matrimonios, 41 defunciones, 5 divorcios y 1 reconocimiento.

"Fue un año muy activo para nosotros, especialmente en cuanto a registros de nacimiento", dijo Bermea Zermeño. En cuanto a los matrimonios, se registró un matrimonio igualitario.

"Estamos aquí para servir a la comunidad y hacer que sus trámites sean lo más sencillos posible", dijo Bermea Zermeño. La oficialía del registro civil número cinco es un espacio que ofrece un servicio cálido a los ciudadanos que acuden a realizar algún trámite o bien, para recibir información sobre los mismos.

La oficialía del registro civil número cinco se encuentra ubicada en la calle cinco de mayo 405 norte A, en la colonia Centenario, y ofrece servicios en línea a través de sus redes sociales, incluyendo Facebook e Instagram. Bermea Zermeño invitó a los ciudadanos a resolver cualquier duda se contacten a través de las distintas plataformas, o bien, personalmente.