Más de 2 mil alumnos regresan a clases en CBTIS 20 de Sabinas

SABINAS, COAH.- El director del CBTIS número 20, Eduardo Robles Mesta, informó que el plantel educativo ha iniciado la segunda parte del ciclo escolar 2025-2026 con un ambiente de entusiasmo y expectativa. El regreso a clases se llevó a cabo el martes, con la asistencia de más de 2 mil alumnos de los turnos matutino y vespertino.

Robles Mesta destacó que el período de descanso fue aprovechado por los alumnos para descansar y regularizarse, y que la semana pasada se concluyó el período de regularización. Aunque el calendario original marcaba el inicio de clases para el 9 de febrero, se recibió una circular que indicaba que las actividades académicas debían iniciar hoy, para aprovechar el tiempo y preparar a los alumnos para las actividades culturales, deportivas y académicas que se tienen programadas.

El CBTIS 20 atiende a una matrícula de 2,350 alumnos, y actualmente se encuentra en el período de reinscripción. El director destacó que se están haciendo esfuerzos para que los alumnos que lo necesiten puedan rescatar su semestre y continuar con sus estudios.

Robles Mesta informó que se tienen planes para promover la institución y atraer a nuevos estudiantes. "Estamos trabajando en la promoción escolar y tenemos programado una reunión con los directores de las secundarias para reafirmar los convenios de trabajo que tenemos", dijo.

El director invitó a la comunidad a estar al pendiente de las redes sociales del CBTIS 20, especialmente en Facebook, donde se publicará toda la información relevante sobre la institución y sus actividades. "Estamos comprometidos con la educación y el desarrollo de nuestros alumnos, y queremos compartir nuestros logros y actividades con la comunidad", concluyó.