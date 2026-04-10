Se prepara infraestructura escolar para el regreso a clases

SABINAS, COAH.- La Coordinación de Servicios Educativos en Coahuila, a cargo de María Guadalupe Rodríguez Hernández, se encuentra en proceso de preparación para el regreso a clases. En una entrevista, la coordinadora informó que se están programando entregas de libros de texto, útiles escolares, uniformes y tenis para las escuelas rurales, como parte de los apoyos que el gobernador entrega a la comunidad educativa.

Rodríguez Hernández destacó que la indicación del gobernador Manolo Jiménez Salinas es que se atiendan a los maestros uno por uno, visitándolos en las escuelas para conocer sus necesidades y ofrecerles apoyo. "Estamos viendo qué debemos hacer, cómo lo debemos hacer y estamos planeando estrategias para que nuestros maestros sean atendidos", dijo.

La coordinadora también informó que se están llevando a cabo obras de infraestructura en las escuelas, como la entrega de techumbres, barras y aulas, que se entregarán en tiempo y forma. "Estamos a pasos de gigante avanzando y lo que hacemos es estar en contacto con ellos", agregó.

Se espera que el número de escuelas rurales beneficiadas aumente, ya que el gobernador tiene planes de ampliar la cobertura de los apoyos. "Vamos a tener una reunión entrando a clases, vamos a hacer números y creo que le va a aumentar un buen número", dijo Rodríguez Hernández.

La Coordinación de Servicios Educativos en Coahuila se encuentra comprometida con brindar un entorno educativo de calidad a los estudiantes y apoyar a los maestros en su labor. Para más información, se puede contactar a la coordinación para conocer los detalles de los programas y apoyos disponibles.