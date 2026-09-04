Noche mexicana en ejido Santo Domingo: Tradición de cabalgata en Sabinas

SABINAS, COAH.- La tarde de este viernes partió desde Sabinas el autobús con las personas que participarán en la noche mexicana que se realizará en el ejido Santo Domingo, municipio de Ramos Arizpe, como parte de los festejos por la edición número 35 de la tradicional cabalgata, realizando además la coronación de su reina.

El encuentro conmemorará la tradición iniciada por los fundadores de la cabalgata, quienes en el año de 1992 emprendieron el recorrido hacia esta ciudad, donde establecieron una celebración que se mantiene vigente entre las familias de la región.

La noche mexicana contará con música en vivo, cena y convivencia, en un ambiente 100 por ciento familiar.

Para la mañana siguiente se tiene previsto un desayuno antes de que los cabalgantes ensillen sus caballos para iniciar el recorrido hacia Sabinas.

Entre los participantes se contempla la presencia de fundadores como Régulo Zapata Jaime y Jacinto Rodríguez Ramos, además de otras distinguidas personas que forman parte de esta tradicional actividad desde hace 34 años.

La cabalgata se desarrollará durante una semana, periodo en el que los participantes avanzarán a caballo y pernoctarán en distintos ranchos hasta completar el recorrido hacia esta ciudad.

A su llegada a Sabinas, los jinetes serán recibidos por familias del municipio, como parte de la hospitalidad que caracteriza a esta celebración y que cada año reúne a participantes y familias en torno a esta tradición.