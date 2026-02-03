Museo de la Cabalgata en Sabinas: un símbolo de la tradición cultural

SABINAS, COAH.- El historiador Ramiro Flores Morales destacó la importancia del Museo de la Cabalgata de Sabinas, Coahuila, un edificio que fue construido en 1923 y que ahora es propiedad del patronato de la Gran Cabalgata. El museo se dedica a conservar, promover, preservar y difundir la historia y la cultura de la cabalgata, un evento que se ha convertido en una tradición en la región.

Actualmente, el recinto se encuentra en la cuarta etapa de su remodelación, un esfuerzo que ha sido posible gracias al apoyo conjunto de los gobiernos estatal y municipal, así como de la iniciativa privada y empresarios comprometidos con la preservación de este patrimonio cultural.

Flores Morales subrayó que el museo es uno de los pocos lugares en México que cuenta con una colección dedicada exclusivamente a la cabalgata, y que se ubica en un sitio emblemático de la región. "En ningún lugar hay, nada más en tres lugares que yo conozco que existen en México, nada más en Sabinas, en Estados Unidos, en Ruidoso Nuevo México y en Dallas Texas", señaló.

Asimismo, invitó a la comunidad a visitar el museo y conocer de cerca la historia de la cabalgata, agradeciendo a los patrocinadores, empresarios y al comité organizador por su apoyo constante. "Es un tesoro de la región carbonífera y debemos preservarlo para las generaciones futuras", concluyó.

El Museo de la Cabalgata de Sabinas se consolida como un lugar emblemático de la región y un símbolo de la rica historia y cultura de la cabalgata. Su remodelación en curso reafirma el compromiso de la sociedad y las instituciones por mantener viva esta tradición que es motivo de orgullo para la Región Carbonífera.