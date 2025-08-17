Autoridades investigan caída de camioneta Ford en paso del Coyote

En un incidente ocurrido al mediodía de este sábado, una camioneta tipo pickup marca Ford de modelo atrasado cayó a desnivel sobre el puente en el paso del Coyote, perteneciente al río Álamos. El accidente movilizó de inmediato a los equipos de emergencia, incluyendo bomberos y policías, quienes se abocaron al lugar para realizar el rescate del vehículo.

El personal de grúas también estuvo presente en el lugar para ayudar en la recuperación de la camioneta, que fue trasladada al corralón correspondiente. Hasta el momento, las autoridades no han proporcionado información sobre si hubo personas lesionadas durante el accidente o si el vehículo fue abandonado en el lugar.

La caída de la camioneta a desnivel sobre el puente ha generado preocupación en la comunidad, y se espera que las autoridades realicen una investigación para determinar las causas del accidente. Ante este incidente, las autoridades recomendaron a los conductores tomar precauciones al transitar por el área.

El incidente ha sido atendido de manera eficiente por los equipos de emergencia, quienes han trabajado para asegurar que la situación sea manejada de manera segura y efectiva. Se espera que en las próximas horas se proporcionen más detalles sobre el accidente y sus consecuencias.

Hasta ahora, no se han reportado detalles adicionales sobre el accidente o las posibles causas del mismo. Las autoridades continúan trabajando para esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades.