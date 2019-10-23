Retienen a empleada de Cinépolis

SABINAS, COAH.- Una joven muzquense fue privada de la libertad algunas horas por personas desconocidas al salir del “Paseo Múzquiz”, hechos que ya son investigados por elementos de la Agencia de Investigación Criminal.

El Delegado de la Fiscalía, Ulises Ramírez Guillén dio a conocer lo anterior al señalar que la mujer por su propio pie ingresó al Seguro Social de la ciudad de Melchor Múzquiz.

Informó el delegado de la Fiscalía, Ulises Ramírez Guillén.

La víctima de 19 años de edad de la cual no se proporcionó la identidad, comentó que cuando se disponía a caminar hacia su casa después de haber culminado con la jornada laboral en Cinépolis, varios hombres que viajaban a bordo de un vehículo la sometieron para subirla a la unidad, cubriéndole el rostro con un trapo.

Estos hechos se registraron cerca de las 18:30 horas, en ese momento la dama señala que perdió el conocimiento pues algo contenía la “garra” con la cual le taparon la cara. No fue sino hasta las 22:30 horas, cuando la mujer recobró el conocimiento encontrándose abandonada en un lote baldío del barrio el Bajío con su celular y pertenencias tiradas.

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Por este motivo, los elementos de la fiscalía con destacamento en la Región Carbonífera en conjunto con Seguridad Pública realizaron un recorrido para dar con los presuntos responsables de estos hechos ocurridos.

Afortunadamente tras realizarle un examen médico, la joven habitante de la colonia Agustín Terrazas de Melchor Múzquiz no presentaba violación o rasgos de violencia lo cual deja en duda a las autoridades si se llevó a cabo el hecho o no, por lo cual la investigación sigue su curso.