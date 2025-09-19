Incendio en casa de Sabinas moviliza a Bomberos y Protección Civil

SABINAS, COAH.- Un incendio en una casa habitación ubicada en la calle Rivera del Río entre Adam A. Rocha y América, número 1355, en la colonia Sarabia movilizó a los bomberos y Protección Civil el 19 de septiembre de 2025 a las 12:59 p. m. El reporte indica que el incendio se originó en un cuarto del segundo piso de la vivienda, según el comandante José Pichardo González.

Según las investigaciones preliminares, el propietario, Ricardo Lozano Fernández, informó que el incendio se produjo mientras estaba trabajando en su máquina y una válvula se calentó, lo que provocó un flameo y posteriormente el incendio. En ese momento, Lozano Fernández estaba elaborando frijoles en la cocina.

Afortunadamente, los bomberos y Protección Civil llegaron rápidamente al lugar y lograron sofocar y controlar el incendio en un lapso de 26 minutos. La herramienta utilizada incluyó mangueras, escaleras y un ventilador.

A pesar de la pronta respuesta de los servicios de emergencia, se reportaron pérdidas materiales significativas, incluyendo dos congeladores y dos mesas de trabajo de metal.

No se reportaron heridos en el incidente, y los bomberos y Protección Civil continúan trabajando para determinar las causas exactas del incendio y prevenir futuros incidentes en la zona.