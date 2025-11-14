Río Cinemas Sabinas cierra sus puertas tras 19 años de historia

SABINAS, COAH. - Tras casi dos décadas de ser un referente y punto de encuentro para la comunidad, Río Cinemas Sabinas anunció su cierre definitivo, marcando el fin de una era que comenzó en 2006 y dejó huella en miles de sabinenses.

Desde su inauguración, el cine se convirtió en mucho más que una sala de proyección: fue el escenario de primeras citas, tardes familiares, reuniones entre amigos y estrenos que marcaron generaciones. Su presencia en la ciudad representó un espacio de convivencia, entretenimiento y recuerdos entrañables.

La noticia del cierre generó una ola de nostalgia entre los habitantes, quienes expresaron su sentir en redes sociales. "Un pedacito de nuestra infancia se apaga", comentaron algunos usuarios, reflejando el valor emocional que el recinto tuvo en sus vidas.

Aunque las luces del proyector se apagaron por última vez, los momentos vividos en Río Cinemas Sabinas permanecerán en la memoria colectiva. Las palomitas compartidas, las risas espontáneas y las películas que emocionaron seguirán siendo parte del legado que deja este emblemático lugar.

El cierre de Río Cinemas no solo representa el fin de un negocio, sino el adiós a un espacio que acompañó a Sabinas durante 19 años. Su historia queda grabada en cada persona que alguna vez encontró ahí un refugio, una emoción o simplemente una buena película.