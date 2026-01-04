Rodolfo N y Martín N enfrentan prisión preventiva tras robo en Sabinas

SABINAS, COAH.- La Fiscalía General del Estado informó que, gracias a la rápida intervención de la Policía Municipal en coordinación con la Agencia de Investigación Criminal y corporaciones estatales se logró la detención de dos individuos identificados como Rodolfo N y Martín N. Ambos son señalados como presuntos responsables de un robo a casa habitación.

Los hechos ocurrieron la madrugada del 8 de diciembre de 2025, alrededor de las 03:45 horas, cuando los imputados ingresaron de manera ilegal a un domicilio ubicado en la colonia Lomas, en el municipio de Sabinas. Del lugar sustrajeron diversos objetos, entre ellos tres cámaras inalámbricas, un azadón y un par de tenis, además de provocar daños materiales en el inmueble.

Tras su detención, la Fiscalía cumplimentó órdenes de aprehensión en contra de los señalados. Posteriormente, durante la audiencia inicial, el juez de control determinó vincularlos a proceso y decretó como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa, atendiendo a la gravedad del delito y a la necesidad de proteger a la comunidad.

La institución destacó que en la Región Carbonífera se mantiene un trabajo permanente y coordinado. Con ello se refuerza la procuración de justicia y el combate frontal a la delincuencia en la entidad.

Finalmente, las autoridades reiteraron que en Coahuila todo aquel que incurra en conductas delictivas enfrentará las consecuencias legales correspondientes. La Fiscalía subrayó que ningún delito quedará sin castigo, reafirmando su compromiso con la seguridad y la tranquilidad de las familias coahuilenses.