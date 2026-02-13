Robo en Club Paseo Río Sabinas: denuncian sustracción de cadena de mobiliario

SABINAS, COAH.- El presidente del Club Paseo Río Sabinas, Isaac Castañeda Lozano, denunció públicamente un intento de robo en el paseo comunitario, donde personas desconocidas habrían tratado de llevarse una de las bancas instaladas en el lugar. Aunque la banca no fue sustraída, sí se confirmó el robo de la cadena que la mantenía asegurada de manera provisional.

Castañeda Lozano explicó que la banca en cuestión fue la primera que se colocó en el paseo y actualmente se encontraba en proceso de rehabilitación, como parte de las labores de mantenimiento que se realizan cada año. La cadena estaba únicamente "ganchada" de manera superficial, pues se esperaba retirar el mobiliario para su restauración.

El dirigente del Club Paseo Río Sabinas manifestó su inconformidad ante estos hechos, señalando que resulta injusto que personas malintencionadas afecten el trabajo y esfuerzo invertido en mejorar los espacios públicos. Subrayó que el paseo ha sido fruto de la colaboración ciudadana y que merece respeto y cuidado.

Asimismo, hizo un llamado a la población para que, en caso de observar a alguien dañando o llevándose mobiliario del lugar, lo reporten de inmediato. Recordó que existen cámaras de vigilancia instaladas en casas cercanas, lo que podría ayudar a identificar a los responsables.

Finalmente, Castañeda Lozano solicitó al individuo que sustrajo la cadena que la coloque nuevamente en su sitio. Con este mensaje, el presidente del Club Paseo Río Sabinas busca reforzar el sentido de pertenencia y cuidado de los espacios compartidos, destacando que el paseo es resultado del esfuerzo colectivo y debe ser protegido.