Colonia Ismael Rodríguez en Sabinas: robos generan preocupación entre los habitantes

SABINAS, COAH.- La creciente ola de robos en casa habitación mantiene en alerta a las familias sabinenses, quienes han manifestado su preocupación ante la impunidad con la que operan los delincuentes, incluso en zonas vigiladas por cámaras de seguridad. El caso más reciente ocurrió en la colonia Ismael Rodríguez, donde un ladrón fue captado intentando sustraer una bicicleta del patio de una vivienda.

El incidente, registrado por una cámara de videovigilancia, evidencia la vulnerabilidad de los hogares ante la delincuencia. A pesar de contar con sistemas de seguridad, los ladrones continúan ingresando a las propiedades sin temor a ser identificados o detenidos, lo que ha generado un clima de inseguridad entre los habitantes.

Vecinos de distintos sectores han comenzado a compartir sus experiencias en redes sociales, denunciando intentos de robo y solicitando mayor presencia policial. La colonia Ismael Rodríguez se suma a una lista creciente de zonas afectadas, donde los residentes exigen acciones concretas para frenar estos delitos.

Autoridades locales aún no han emitido un posicionamiento oficial sobre el incremento de robos, pero se espera que refuercen los patrullajes y estrategias de prevención en las colonias más afectadas. Mientras tanto, la ciudadanía continúa tomando medidas adicionales para proteger sus hogares.

El aumento de estos incidentes refleja una necesidad urgente de coordinación entre autoridades y comunidad para garantizar la seguridad en Sabinas. La vigilancia tecnológica, aunque útil, no ha sido suficiente para detener a los delincuentes, lo que plantea nuevos retos en materia de prevención y justicia.