Robos en Sabinas: comerciantes piden más seguridad en la colonia Berrueto Ramón

SABINAS COAH.- La inseguridad volvió a encender las alarmas entre habitantes de la colonia Federico Berrueto Ramón, quienes denunciaron la falta de presencia policial y el incremento de robos en la zona. La preocupación se intensificó tras un nuevo incidente registrado la madrugada del 24 de diciembre.

De acuerdo con vecinos, una cámara de seguridad captó a un sujeto que ocasionó daños en un puesto de comidas ubicado frente al CBtis 20, sobre la calle Ramos Arizpe. El hecho se suma a una serie de ataques contra pequeños negocios y viviendas, lo que ha generado temor y molestia en la comunidad.

Los afectados señalaron que, pese a las constantes denuncias, la vigilancia en las colonias es escasa y los recorridos de patrullas prácticamente inexistentes. Esta situación, aseguran, ha permitido que los delincuentes actúen con mayor libertad, afectando la tranquilidad de las familias.

Comerciantes y vecinos han solicitado a las autoridades municipales y estatales reforzar la seguridad en el sector, pues temen que los robos continúen durante la temporada decembrina, cuando la actividad comercial aumenta y los negocios se vuelven más vulnerables.

Hasta el momento, no se ha informado sobre la detención del responsable ni sobre acciones inmediatas para atender la problemática. Los habitantes insisten en que la seguridad pública debe ser prioridad y que se requieren medidas urgentes para frenar la ola de delitos en Sabinas.