Jóvenes de Sabinas recibirán cartillas militares en diciembre

SABINAS, COAH.- Durante los fines de semana del presente mes de diciembre se llevará a cabo la entrega de cartillas militares liberadas a los jóvenes de la clase 2006, informó Rocío Rocha Reyes, encargada de la Junta Municipal de Reclutamiento. Sin embargo, reconoció que aún está pendiente la confirmación del lugar donde se realizará este proceso.

¿Cuándo se realizará la entrega de cartillas militares?

En entrevista, Rocha Reyes explicó que cada año, en el mes de diciembre, se efectúa la entrega de las cartillas liberadas por personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Sin embargo, reconoció que en esta ocasión todavía no se han dado a conocer mayores detalles sobre la logística de la actividad.

Detalles sobre la logística de la entrega

La responsable de la Junta Municipal de Reclutamiento adelantó que en los próximos días se tendrá certeza sobre el sitio y los horarios en que se llevará a cabo la entrega. Recordó que comúnmente este procedimiento se realiza en las instalaciones del Palacio Municipal durante los sábados y domingos de diciembre, aunque ahora existe la posibilidad de que se traslade al 14º Regimiento de Caballería Motorizado.

Importancia de las cartillas militares para los jóvenes

Rocha Reyes subrayó que la decisión final dependerá de la coordinación con la Sedena, institución que organiza y supervisa la entrega de las cartillas militares liberadas. En ese sentido, pidió paciencia a los jóvenes que esperan recibir su documento, pues la información oficial será difundida en cuanto se confirme.

Finalmente, la funcionaria exhortó a los interesados a mantenerse atentos a los comunicados oficiales para conocer con oportunidad los horarios y el lugar de entrega. "Es importante que los jóvenes estén pendientes, ya que se trata de un trámite fundamental en su vida ciudadana", puntualizó.