CBTIS 20 de Sabinas invita al Rodeo CBTIS 2024: entrada gratuita

SABINAS, COAH.- El CBTIS 20, en coordinación con la Universidad Autónoma de Coahuila y el Centro de Estudios Universitarios Coahuilenses, realizará la segunda edición del Rodeo CBTIS los días jueves 23 y viernes 24 de abril. Así lo confirmó el director de la institución, Eduardo Robles Mesta, durante una rueda de prensa.

El evento se desarrollará en dos etapas y en dos sedes distintas. La primera será el jueves 23 de abril en las instalaciones del rancho La Zacatosa, donde se llevará a cabo la prueba de lazo doble con la participación de alumnos representantes de las diferentes instituciones involucradas.

La segunda etapa se realizará el viernes 24 de abril en el lienzo charro Federico Arizpe, donde el público podrá presenciar la monta de toros. Robles Mesta destacó que el acceso al Rodeo será totalmente gratuito y que todas las familias están invitadas a asistir a ambas jornadas.

El director señaló que el rodeo es una de las actividades que está tomando auge en la región. El CBTIS 20 de Sabinas formó su club de rodeo hace un año y actualmente cuenta con más de cien jóvenes involucrados en esta disciplina.

Con esta segunda edición, el plantel busca fortalecer las actividades extracurriculares y promover las tradiciones del norte entre la comunidad estudiantil y la población de la región carbonífera.