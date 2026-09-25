Cristina Amezcua invita al Rodeo Saltillo 2026 en Coahuila

SABINAS, COAH.- Cristina Amezcua González, secretaria de Turismo en Coahuila, invitó a la población de la Región Carbonífera al Gran Rodeo Saltillo 2026, que se realizará del 15 al 18 de octubre en nuevas instalaciones en la capital del estado.

La funcionaria destacó que el evento se extenderá por cuatro días, de jueves a domingo, con un día más respecto a ediciones anteriores, por lo que se espera una mayor afluencia de visitantes de todo el estado y de fuera de Coahuila, dejando una derrama económica de por lo menos 100 millones de pesos.

Amezcua González informó que la proyección de asistencia es de 15 mil a 25 mil personas por día, para alcanzar hasta 100 mil asistentes durante los cuatro días del rodeo.

Explicó que el Rodeo Saltillo generará una importante derrama económica no solo para la Región Sureste, sino para todas las regiones de Coahuila, al concentrar visitantes de diversos municipios y entidades.

Añadió que se espera la asistencia de visitantes de Texas, de otros estados del país e incluso de otros países, lo que posicionará a Saltillo como sede de un evento de alcance internacional.

"Estamos listos para recibirlos en Saltillo del 15 al 18 de octubre", expresó la secretaria al reiterar la invitación a la gente de Sabinas y la Carbonífera.