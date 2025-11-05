Rosarios dedicados a la Virgen de Guadalupe en Sabinas para preparar la celebración

SABINAS, COAH.- El padre Romeo Sánchez García, párroco de la Iglesia de Guadalupe, invitó a la feligresía a unirse a los rosarios dedicados a la Virgen de Guadalupe, que comenzaron el 27 de octubre y se extenderán hasta el 11 de diciembre. Durante 46 días, diferentes sectores de la ciudad se unirán en oración para preparar espiritualmente el camino hacia la celebración del 12 de diciembre, fecha en que se conmemoran las apariciones de la Virgen de Guadalupe en 1531.

El padre Sánchez García explicó que cada capilla y parroquia organizará su propio rosario, lo que permitirá a la comunidad participar activamente en esta tradición. "Es la manera espiritual en que nos estamos preparando para la celebración del 12 de diciembre", señaló el sacerdote. Después de estos 46 días de oración, dará inicio el novenario en diciembre, que la comunidad se prepare aún más para recibir a la Virgen de Guadalupe.

El padre Sánchez García, quien lleva cerca de dos meses en Sabinas, destacó la calidez de la feligresía y la organización de la parroquia. "La comunidad se ha mostrado muy acogedora y comprometida con las actividades religiosas", comentó. A pesar de su breve tiempo en la ciudad, el sacerdote ha podido apreciar la devoción de los habitantes hacia la Virgen de Guadalupe.

La tradición de los rosarios es una forma de honrar a la Virgen y prepararse espiritualmente para su fiesta. Cada rosario está compuesto por 46 cuentas, en referencia a las 46 estrellas que adornan el manto de la Virgen de Guadalupe. Durante estos días de oración, la comunidad se unirá en diferentes sectores para rezar y reflexionar sobre el significado de la devoción guadalupana.

El padre Romeo Sánchez García invitó a todos los fieles a participar activamente en estos rosarios y a unirse a la parroquia en esta preparación espiritual. "Que la Virgen de Guadalupe nos inspire a vivir con fe y amor", concluyó. La comunidad de Sabinas se prepara con devoción para recibir a la Virgen y renovar su fe en este importante acontecimiento religioso.