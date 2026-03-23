Sabinas: 105 novillos inscritos en el Concurso del Novillo Gordo

SABINAS, COAH.- El pasado domingo concluyó oficialmente el periodo de inscripciones de los ejemplares que participarán en la edición número 44 del tradicional Concurso del Novillo Gordo de Sabinas. El registro finalizó con un total de 105 novillos, cada uno con un peso promedio de 400 kilogramos, provenientes de más de 70 ranchos de distintas regiones del estado.

La amplia participación confirma la vigencia y relevancia de este certamen, considerado un referente de la ganadería coahuilense. Productores de diversas comunidades se sumaron con entusiasmo, fortaleciendo la tradición y demostrando la calidad genética de sus hatos.

En el acto de cierre se contó con la presencia de autoridades y representantes del sector, entre ellos Ing. Homero Amezcua Villarreal, presidente de la Unión Ganadera Regional de Coahuila, quien destacó la importancia de mantener este tipo de encuentros que impulsan la productividad y la unidad de la industria pecuaria.

El concurso no solo es una competencia, sino también un espacio de convivencia y aprendizaje, donde se reconoce el esfuerzo de las familias ganaderas y se fomenta el intercambio de experiencias. La suma de voluntades entre productores y autoridades refuerza el compromiso de enfrentar juntos los retos del sector.

La directiva de la Asociación Ganadera Local de Sabinas (AGLS), encabezada por Ernesto Ramos Boone como presidente, Juan Carlos Ramos como secretario y Arturo Siller Rodríguez como tesorero, agradeció la confianza de los participantes y reiteró su disposición para seguir trabajando en equipo.

Con este cierre de inscripciones, el Concurso del Novillo Gordo reafirma su papel como una tradición que fortalece la economía regional, proyecta a Sabinas como un referente estatal y celebra el esfuerzo de quienes día a día sostienen la ganadería en Coahuila.

El Concurso del Novillo Gordo de Sabinas nació hace más de cuatro décadas como una iniciativa de ganaderos locales para reconocer la calidad del ganado de engorda en la región carbonífera de Coahuila. Con el paso de los años, el certamen evolucionó de una competencia local a un punto de encuentro estatal, donde productores intercambian técnicas, genética y experiencias.

La evaluación de los ejemplares —principalmente por peso, conformación y rendimiento— ha convertido al evento en un termómetro de la productividad ganadera. Hoy, en su edición 44, el concurso no solo mantiene viva una tradición, sino que también impulsa la economía regional y refuerza la identidad ganadera de Sabinas como uno de los principales polos pecuarios del estado.