Coahuila coordina operativo para paisanos que ingresan en diciembre

SALTILLO, COAH.- El Secretario de Gobierno, Óscar Pimentel, anunció que la administración estatal ya se coordina con autoridades federales y municipales para atender el incremento de paisanos que ingresarán al país por la frontera coahuilense durante las fiestas decembrinas.

¿Qué ocurrió?

Como parte de esta preparación, el próximo 21 de noviembre se llevará a cabo una reunión en Piedras Negras con representantes del Instituto Nacional de Migración (INM), la Zona Militar, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad Pública y los ayuntamientos de Piedras Negras y Nava.

El funcionario explicó que la intención es definir un operativo integral que asegure un tránsito fluido de los connacionales, evitando concentraciones vehiculares en carreteras y puntos de revisión. "Queremos que el paso sea ordenado y eficiente, con la mejor atención por parte de las autoridades estatales y federales", puntualizó.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

Recordó que miles de paisanos utilizan Coahuila como ruta de ingreso al país, principalmente por las condiciones de seguridad y el blindaje permanente que mantiene el estado en sus vías de comunicación.

Finalmente, Pimentel agregó que, una vez concluida la reunión y definidos los acuerdos, se dará a conocer oficialmente el operativo decembrino de acompañamiento y apoyo a quienes regresan temporalmente a México.