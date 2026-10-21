Sabinas se prepara para el Carbonazo Halloween 2026: 600 participantes esperados

SABINAS, Coah. - La octava edición del Carbonazo Halloween 2026 se realizará a partir del 30 de octubre, con la expectativa de reunir a 600 participantes y generar una derrama económica de 12 millones de pesos en la Región Carbonífera, informó el comité organizador a través de la Oficina de Convenciones y Visitantes (OCV).

En el anuncio hecho por el ingeniero Julio César Reséndiz González, donde estuvo presente la licenciada Cristina Amezcua González, secretaria de Turismo y Pueblos Mágicos del estado de Coahuila, se exhortó a la ciudadanía a participar en esta actividad.

Javier Ruiz Izaguirre, presidente de la OCV, dijo que sin lugar a dudas estos eventos refuerzan el turismo y mejoran la economía en esta cuenca.

El recorrido tendrá una temática de Halloween y abarcará más de 250 kilómetros, con salida de las instalaciones de la Asociación Ganadera Local de Sabinas hacia Múzquiz, pasando por San Juan de Sabinas y retornando al punto de partida.

La jornada concluirá con un evento privado en las instalaciones de la Asociación Ganadera Local.

Los organizadores esperan la asistencia de participantes provenientes de Estados Unidos, Saltillo, Monclova, Múzquiz, Monterrey, León, Guanajuato, Houston, Del Río y Ciudad Acuña, así como de entidades vecinas, entre ellas Nuevo León, como cada año.

El registro continúa abierto para quienes deseen inscribirse. Entre las opciones disponibles se encuentra un paquete de mil 850 pesos, que incluye una ruta económica y alimentos, además de alternativas más completas, como la denominada ruta plus que incluye hospedaje. Asimismo, el viernes se llevará a cabo el tradicional desfile, con salida hacia la plaza principal, donde realizarán diversas dinámicas involucrando a la comunidad en general.

El objetivo del Carbonazo es fomentar la convivencia familiar y contribuir a la economía de la Región Carbonífera, destacó el presidente del comité organizador, Julio César Reséndiz.

El ciudadano también agradeció el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, particularmente por la seguridad brindada durante el recorrido en la actividad familiar que se realiza desde hace ocho años.